Noorse politie start onderzoek naar conflict in atletiekfamilie Ingebrigtsen

De politie in Noorwegen start een onderzoek naar mogelijke mishandeling door atletiektrainer Gjert Ingebrigtsen. De Noorse coach zou zijn eigen zoons Jakob, Henrik en Filip Ingebrigtsen in hun jeugd hebben mishandeld en bedreigd. Dat zeiden de drie topatleten vorige week in een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. 'We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons.

'Ik heb nooit geweld gebruikt en het maakt mij diep ongelukkig dat we nu in de media valse beschuldigingen naar elkaar toe uiten. Ik ben verre van perfect als vader en echtgenoot, maar ik ben niet gewelddadig.' De broers besloten in de zomer van 2022 dat zij de samenwerking met hun vader als coach wilden stoppen. Destijds deden ze geen verdere uitspraken over de reden, al schreven verschillende media wel over de werkwijze van Gjert.

