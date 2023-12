Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere Seite

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieNach den brutalen Angriffen der Hamas auf Israel im Oktober mit mehr als 1200 Toten setzten die USA etliche ihrer mutmasslichen Finanzierer auf die Sanktionsliste.«Es ist einfach schön da.» So beschreibt Konrad F. (Name geändert) sein Leben auf Mallorca, als der «Blick» ihn vor knapp drei Jahren in seiner Finca besucht.

In einem kurzen Filmbeitrag erzählt der heute 80-jährige Schweizer über das Inselleben nach Corona, zapft selbst gemachtes Olivenöl und zeigt seinen Vorrat an Hundefutter, den er zur Unterstützung der örtlichen Tierheime angelegt hat. Eine Stimme aus dem Off bezeichnet Konrad F. als ehemaligen Bauführer und Teilzeit-Mallorquiner. Es ist die heile Welt eines Auswanderers im Ruhestand, die hier vermittelt wird. Doch im Leben von Konrad F. gibt es noch eine andere Seite. Nur wenige Wochen nach dem «Blick»-Besuch tippt Konrad F. eine E-Mail an einen gewissen Abdelbasit Hamz





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Börse schließt wenig verändertBörsenbericht vom 20. November 2023: Schweizer Börse wenig verändert erwartet: Der aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Gastronomie-Anbieter SV-Group setzt auf IP-Suisse-Label für FleischDie schweizweit grösste Anbieterin in der Gemeinschafts-Gastronomie will in Zukunft Schweine- und Rindfleisch sowie Charcuterie mit dem IP-Suisse-Label einkaufen. Die Umstellung erfolge national in allen Betrieben. Aus Sicht des Schweizer Tierschutz STS sendet die SV-Group mit der schweizweiten Umstellung auf IP-Suisse ein wichtiges Signal an die ganze Gastro-Branche aus.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Frühkartoffelkonzept 2024 bleibt unverändertFrühkartoffelkonzept 2024 - Bei den Frühkartoffeln bleibt die Devise: so früh wie möglich: Das von Swisspatat verabschiedete Frühkartoffelkonzept 2024 sieht dasselbe Vorgehen vor wie bisher. Flächen und Sorten seien unbedingt mit den Abnehmern…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer produzieren viel AbfallEine neue Auswertung zeigt, dass vieles im Kehricht landet, was dort nicht hingehört. Das Bundesamt für Umwelt sieht Handlungsbedarf – vor allem in städtischen Gemeinden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Mentale Gesundheit von Schweizer JugendlichenFast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist psychisch belastet, besonders Jugendliche sind betroffen. Experten empfehlen, das Wissen um mentale Gesundheit bereits in den Schulalltag zu integrieren, um Prävention zu betreiben.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Schweizer Nationaltrainer Yakin vor Spiel gegen RumänienWar es das für Murat Yakin? Die Schweiz kann in Rumänien Sieger ihrer EM-Qualifikationsgruppe werden – aber selbst das nimmt dem Verband nicht die Aufgabe ab, einen Grundsatzentscheid zu fällen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »