Arztpraxis in Rüschegg schließt Ende Jahr

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEnde Jahr geht die Arztpraxis in Rüschegg zu. Damit spitzt sich die sowieso schon prekäre Situation im Gantrischgebiet weiter zu.Ende Jahr ist Schluss. Die Genossenschaft Südland schliesst die Hausarztpraxis in Rüschegg. Die Begründung: Es wurde kein medizinischer Nachfolger gefunden.

Doch wo sollen die Patienten nun zum Doktor? Auf der Website verweist Südland als Alternative auf die eigene Praxis in der Stadt Bern. Gemäss Daniel Flach sei genügend Personal vorhanden, um zusätzliche Patientinnen und Patienten aufnehmen zu können. Hausbesuche, wie sie in ländlichen Regionen vor allem von älteren Menschen geschätzt würden, könnten aber kaum angeboten werden.In der Region Gantrisch könne Südland leider keine andere Praxis empfehlen, schreibt das Unternehmen, da die geografisch naheliegenden Praxen am Rand der Kapazitätsmöglichkeiten seien. Das bestätigt der Rüschegger Gemeindepräsident Markus Hirschi. Aber er gibt die Hoffnung nicht au





