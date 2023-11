Schweizer produzieren viel Abfall

Eine neue Auswertung zeigt, dass vieles im Kehricht landet, was dort nicht hingehört. Das Bundesamt für Umwelt sieht Handlungsbedarf – vor allem in städtischen Gemeinden. Zeig mir deinen Mülleimer, und ich sag dir, wer du bist. Das haben sich wohl die Fachpersonen vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) gedacht, als sie die Abfallsäcke in 33 Gemeinden untersuchten. Insgesamt durchwühlten sie 16,5 Tonnen Kehricht, je 200 Säcke pro Gemeinde.

«Es war nicht die angenehmste Arbeit», sagte Katrin Schneeberger, Direktorin des Bafu, am Dienstag vor den Medien. Nach gutschweizerischer Art gruppierten die Fachpersonen des Bundes den Hauskehricht in 14 verschiedene «Abfallfraktionen», wie zum Beispiel Kunststoffe, Textilien oder Karton. Nun haben sie einen 122 Seiten langen Bericht präsentiert. Die erste Feststellung: Die Schweizerinnen und Schweizer sind meisterhaft darin, Abfall zu produziere





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gaza: «Eine solch strenge Blockade ist eine kollektive Bestrafung», sagt Schweizer Top-DiplomatIm weitgehend abgeriegelten Küstengebiet jagt Israels Armee Hamas-Terroristen. Wie es der Zivilbevölkerung geht, sagt Philippe Lazzarini vom UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweizer Konjunktur: Aussichten für Schweizer Wirtschaft trüben sich erneut einDer UBS-CFA-Indikator sinkt im Oktober erneut. Gemäss der Einschätzung von Finanzanalysten bleibt beim Wirtschaftswachstum in der Schweiz in den kommenden sechs Monaten der Schwung weiter aus.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Eine Übersicht über die Vielfalt auf Schweizer GetreidefeldernLetztes Jahr war die hiesige Brotgetreidefläche gut 81’000 Hektaren gross. Brotgetreide ist die häufigste Ackerkultur in der Schweiz. Die Bauern setzen auf neue wie auch auf alte Sorten. Das einst wichtigste Schweizer Brotgetreide spielt heute nur noch eine Nebenrolle.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweizer Landwirte im Ausland: Eine Export-Geschichte800'000 Schweizerinnen und Schweizer leben heute im Ausland. Wie viele davon Landwirtinnen und Landwirte sind, ist nicht bekannt. Was sich aber schon früh in der Geschichte der Schweiz zeigte: Bauernfamilien wanderten aus. Sei es im 19. und frühen 20.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Hypotheken: Eine attraktive Anlage für PensionskassenAufgrund ihrer vielversprechenden Renditeerwartungen sind Schweizer Hypothekaranlagen bei Pensionskassen beliebt. Samuel Eberhard, Kundenbetreuer bei Axa Asset Management, erläutert die Vorzüge dieser Anlageklasse sowie den Unterschied zu Obligationen.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »