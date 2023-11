Schweizer Börse schließt wenig verändert

Die Schweizer Börse hat am Montag wenig verändert geschlossen. Dabei bewegten sich die Kurse über weite Strecken in engen Spannen. Nach dem bislang guten Verlauf im Monat November habe der SMI eine Atempause eingelegt, hiess es am Markt. Händler erwarten auch in den kommenden Tagen ein eher ruhiges Geschäft. Denn am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen des Erntedankfests geschlossen und öffnen am Freitag nur für einen halben Tag.

Am Tag nach «Thanksgiving» beginnt in den USA mit dem Black Friday zudem das Weihnachtsgeschäft. Daher und weil zudem einige Konjunkturdaten bis am Mittwoch vorgezogen werden, hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten. Im Fokus standen Spezialsituationen wie Julius Bär oder AMS Osram. Schon am Dienstagabend und nicht wie üblich am Mittwoch werden die Protokolle der letzten FOMC-Sitzung veröffentlicht. Die am Berichtstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren derweil schwächer als erwartet und stützten die Kurse. Denn sie schürten die Hoffnung weiter, dass das Zinshoch in den USA erreicht sein könnt





