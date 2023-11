Schweizer Frühkartoffelkonzept 2024 bleibt unverändert

Das von Swisspatat verabschiedete Frühkartoffelkonzept 2024 sieht dasselbe Vorgehen vor wie bisher. Flächen und Sorten seien unbedingt mit den Abnehmern abzusprechen. Die Absprache von Sorten und Flächen im Kartoffelbau soll den Markt im Gleichgewicht halten. (Bild: Lars Blankers / Unsplash) Im anspruchsvollen Jahr 2023 sei der Informationsaustausch innerhalb der Branche dank einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit und professioneller Planung positiv verlaufen.

So fällt die Bilanz von Swisspatat in einer Medienmitteilung aus. Die Vertreter von Produktion und Handel haben sich kürzlich auf das Konzept für die nächsten Frühkartoffeln geeinigt.Das Konzept bleibt gemäss Mitteilung unverändert. Die drei nicht-schalenfesten Frühkartoffelsorten Lady Christl, Agata und Colomba werden bei den Grossverteilern im frühen Segment als Spezialität vermarktet – das habe sich bewährt und wird weiter so gehandhabt, schreibt Swisspatat.Allerdings sei das Marktpotenzial nicht-schalenfester Ware sehr beschränkt, hält Swisspatat fes





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Präsidentenwahl 2024 - Donald Trump startet Kampagne für Präsidentenwahl 2024Der ehemalige US-Präsident DonaldTrump hat mit Auftritten in zwei US-Bundesstaaten seine Kampagne für die Präsidentenwahl 2024 eingeläutet. In New Hampshire und South Carolina stellte er jeweils sein Wahlkampfteam für die Staaten vor. Sehr gut. Ein Wahlsieg von Trump würde den Ukrainekrieg ziemlich schnell beenden. Sehr gut denn nur mit Trump gibt es ein Kriegs Ende in der Ukraine🌹🌹🌹 Ich erwarte noch einen veritablen Twitter-Krieg. Die Buchstaben haben sich schon bis auf die Zähne bewaffnet.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Entwurf US-Budget 2024 - Biden will im Budget 2024 höhere Steuern für SuperreicheJoeBiden stellt das US-Budget vor. Höhere Steuern für Reiche und tiefere Medikamentenpreise sollen Schulden abbauen. Von barbaracolpi barbaracolpi Ihr habt vergessen zu erwähnen, dass er dadurch 1.8 Trillionen zum Defizit hinzufügt. spiralingdown barbaracolpi Creepy uncle Joe soll ins Altersheim barbaracolpi Wer noch 1% Hirn hat und rechnen kann weiss dass die USA ihre „Schulden“ niemals zurückzahlen können, es sei denn sie drucken die Summe über Nacht und stürzen die Welt da it weiter in den Abgrund

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Quali für Handball-EM 2024 - Auf bestem Weg an die EM 2024: Handball-Nati schlägt GeorgienDie Schweiz gewinnt das vorletzte Quali-Spiel in Georgien deutlich und ist damit so gut wie sicher an der EM 2024 dabei.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Draw Handball-EM 2024 live - Auf wen trifft die Handball-Nati an der EM 2024?Am Mittwoch werden in Düsseldorf die Gruppen für die Handball-EM 2024 ausgelost. Die Schweiz befindet sich in Topf 4. Hier gibt's alles Wissenswerte: srfhandball

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Voranschlag 2024 - Bund plant 2024 ein Minus von 6.7 Milliarden FrankenBund plant 2024 ein Minus von 6.7 Milliarden Franken: Die Ausgaben dürften doppelt so stark steigen wie die Einnahmen. Das sagte Karin Keller-Sutter vor den Medien.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Raumstation-Ausstieg nach 2024 – Russland will Zusammen­arbeit beenden: Was das für die ISS bedeutetNach 2024 soll Russland die ISS verlassen und will eine eigene Raumstation bauen. Für die ISS steht der geplante Weiterbetrieb bis 2030 damit infrage. Die Russen können ja ihre Buran wieder zum Leben erwecken um ihre Raumstation zu bauen. Angeblich rosten ja noch ein paar Versionen davon noch in der südkasachischen Steppe vor sich hin und warten auf ihren Erstflug....

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »