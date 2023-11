Mentale Gesundheit von Schweizer Jugendlichen

Die mentale Gesundheit vieler Schweizerinnen und Schweizer ist angeschlagen – das haben Befragungen in vergangener Zeit gezeigt. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist gemäss einer Umfrage der Stiftung Pro Mente Sana psychisch belastet – besonders stark trifft es die Jugendlichen. Rund ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen in der Schweiz ist von psychischen Problemen betroffen, wie auch eine Unicef-Studie zeigt. Wissen als PräventionKlar ist, dass es bestenfalls nicht so weit kommt.

Expertinnen wie die Berner Neurowissenschaftlerin Barbara Studer raten deshalb, das Wissen um mentale Gesundheit und Gehirn – der Ort, der die Psyche steuert – bereits in den Schulalltag zu integrieren: «Um die mentale Gesundheit von Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken, braucht es Investitionen in die Sensibilisierung und Prävention», so Studer. Tatsächlich bestätigen Studien, dass frühe Stressintervention den Auswirkungen der Dauerbelastung auf unsere Hirne – Depressionen oder Demenz etwa – entgegenwirken könnte





