Iberia: Ein Testbericht über den Flug von Madrid nach Bogota

Der Sitz lässt für einen mittelgroßen Menschen genug Beinfreiheit – für größere wird es wohl etwas eng.Die Sitztasche ist sehr groß bemessen und sehr elastisch und erlaubt deshalb, viel in ihr zu verstauen.Der Bildschirm misst 12 Zoll und zur Auswahl stehen mehr als 160 Filme.Nettes Detail: Zum Schluss wird eine Flugstatistik auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Südamerika ist Iberia eine Macht. Rund 300 Flüge bietet die spanische Nationalairline aktuell pro Woche von Europa zum Kontinent an.

Wer also zu einem Ziel zwischen Feuerland und dem Golf von Mexiko reisen will, kommt nicht darum herum, sich bei ihr umzusehen. Meine eigene Langstreckenerfahrung mit dem Oneworld-Mitglied liegt 15 Jahre zurück und war wenig erfreulich. Doch Iberia hat Kabinen und Flotte seither erneuert. Umso gespannter war ich auf das aktuelle Angebot. Ich habe es im Oktober 2023 auf einem Flug von Madrid nach Bogota in einem Airbus A350 getestet, der das neueste Interieur besitzt. Die Fluglinie nennt es A350 Next. Buchung/Reservierung: ★★★★





