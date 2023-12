Andrea Orcel: Der Superstar der europäischen Bankenwelt

Der frühere Investmentbank-Chef der UBS ist zu einem der erfolgreichsten CEO in Europa avanciert. Doch Andrea Orcel ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Er strebt eine grössere Übernahme an und weiss, wie man die Investorinnen und Investoren bei Laune hält. Man kann ihn unumwunden als Superstar in der europäischen Bankenwelt bezeichnen: Andrea Orcel, Chef der italienischen Grossbank Unicredit, zu der auch die deutsche Hypovereinsbank gehört.

In einem früheren Leben war der Italiener auch schon mal Chef der UBS-Investmentbank gewesen und aspirierte – allerdings erfolglos – auf den Posten des damaligen (und heutigen) CEO Sergio Ermotti. Inzwischen leitet der 60-Jährige die zweitgrösste Bank Italiens (hinter Intesa Sanpaolo) und zählt zu den erfolgreichsten Managern in seiner Gilde, hat er doch den Börsenkurs des Unternehmens seit seinem Amtsantritt im April 2021 um 178 Prozent gesteigert – allein im laufenden Jahr um mehr als 75 Prozen





