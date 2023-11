Mann drohte mit Machete ein Kind zu töten

löste am Dienstagvormittag in Klagenfurt einen Polizeieinsatz aus.gegenüber seiner Betreuerin in einer Rechtsberatung in Klagenfurt an, dass er sich einekaufen und ein Kind auf der Straße töten werde, wenn er nicht innerhalb der nächsten Tage nachDer afghanische Staatsbürger verließ anschließend das Büro. Durch die Betreuerin wurde via Notruf die Polizei verständigt. Sofort lief einenach dem 29-Jährigen an.

Am Einsatz beteiligten sich mehrere Funkstreifen im Stadtgebiet Klagenfurt. Durch eine Patrouille, die sich auf dem Weg zur Wohnadresse des Verdächtigen befand, konnte dieser in einemPolizeistreife fand Gesuchten raschdes Beschuldigten, der Betreuerin und einer Zeugin, die die Bedrohung ebenfalls wahrgenommen hatte, wurde der 29-Jährige am Nachmittag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, meldete die Kärntner Landespolizeidirektion.

