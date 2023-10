Frauenleiche gefunden: 34-jähriger Mann wird in Niederösterreich gesucht

Der Mann dürfte im Besitz einer Schusswaffe und zu Fuß unterwegs sein, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde ersucht, Wahrnehmungen umgehend unter der Notrufnummer 133 mitzuteilen.

Zunächst war auch aufgrund von Medienberichten davon ausgegangen worden, dass die tote Frau im Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) entdeckt worden sei. Ein genauer Fundort bzw. Tatablauf wurde nunmehr von der Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht genannt. Einem Onlinebericht des"Kurier" zufolge dürfte die Leiche in Tschechien entdeckt worden sein. Laut Chefinspektor Johann Baumschlager besteht jedenfalls der Verdacht auf Fremdverschulden.

Beschrieben wurde der Gesuchte als etwa 1,70 Meter groß. Er soll hellbraune Haare haben, die Statur des Mannes wurde als normal bezeichnet. Die verwendete Bekleidung sei unbekannt. Den Aufforderungen der Exekutive im Bereich Schiltern bei Langenlois sei unbedingt nachzukommen, Wanderungen sollten vorerst unterlassen werden, wurde seitens der Landespolizeidirektion betont. Nach Angaben des ORF Niederösterreich war auch das Einsatzkommando Cobra in die Aktion involviert. Medienberichten zufolge handelt es sich beim Opfer um eine 39-Jährige. Die Frau soll demnach am Sonntag getötet worden sein. headtopics.com

