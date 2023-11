Der „Horror Circus“ gastierte in Lanzendorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n Lanzendorf gingen am Dienstagabend allerhand gruselige Gestalten um. An der Reintalstraße und an der Andreas-Radlinger-Straße waren die „Fürchte-Hotspots“. Lust auf Zirkus? Dann hereinspaziert in den Garten der Reintalstraße 8a. Was Klein und Groß dort am Dienstagabend erwartet hat, war zum Fürchten. Und wer vor dem Besuch im „Horror Circus“ noch nicht an Coulrophobie – der Angst vor Clowns – gelitten hat, der tut es womöglich jetzt.

Dafür, dass es doch nicht ganz so schlimm wurde, sorgten die Zirkus-Direktorinnen Astrid und Allegra mit ihr ihren Helferinnen und Helfern. Bei einem Getränk konnten alle die Nerven, die durch die Anwesenheit der schaurig-schönen Figuren arg strapaziert worden sind, wieder etwas beruhigen. headtopics.com

Nur hielt der endlich wieder auf normale Frequenz gesenkte Puls nicht lange an, wenn man auf dem Nachhauseweg bei Halloween-Fan Roland in der Andreas-Radlinger-Straße 4 vorbeigekommen ist. Hexen, Piraten, grinsende Kürbisse und aus dem Grab im Vorgarten steigende, untote Katzen – alles, was das"Grusel-Herz“ begehrt, war da.

Seit 20 Jahren verwandelt sich Rolands Anwesen am 31. Oktober in ein Spuk- und Gruselhaus. „Ich kaufe immer neue Deko-Artikel dazu. Viele dieser Figuren lasse ich mir direkt aus den USA nach Lanzendorf liefern. Diese Leidenschaft setzt eine sehr verständnisvolle Familie voraus“, sagt Roland und tätschelt die erstaunt dreinblickende, fast (aber nur fast) freundlich grinsende Scarylyn Monroe.Im Anflug auf die Andreas-Radlinger-Straße 4 erwischt. headtopics.com

