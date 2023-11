Neos: Warum Gerald Loacker in Polit-Pension geht

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

NEOS-Wirtschaftssprecher Loacker kandidiert 2024 nicht mehrNEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker wird bei den kommenden Nationalratswahlen nicht mehr kandidieren. Weiterlesen ⮕

NEOS-Abgeordneter Loacker zieht SchlussstrichDer Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker wird nach zehn Jahren nicht mehr kandidieren – 'Freiheit leben statt Sesselkleben'. Weiterlesen ⮕

Neos-Wirtschaftssprecher Loacker wird 2024 nicht mehr kandidierenGerald Loacker möchte sein Wahlversprechen „Freiheit leben statt Sesselkleben“ einlösen. Er macht damit seinen Platz im Nationalrat bei der kommenden Wahl frei. Weiterlesen ⮕

Loacker tritt bei nächster Nationalratswahl nicht mehr an10 Jahre war Gerald Loacker Nationalratsabgeordneter für die NEOS, jetzt hat der Vorarlberger angekündigt, 2024 nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen. Weiterlesen ⮕

Loacker kündigt Rückzug aus dem Nationalrat anDer Politiker Gerald Loacker gibt auf Instagram bekannt, dass er seinen Sessel im Nationalrat verlassen wird. Er nennt keine Gründe für seinen Rückzug, lobt jedoch die potenziellen Nachfolger bei den NEOS. Weiterlesen ⮕

Sozialsprecher der Neos kündigt Ende seiner Zeit im Nationalrat anDer Sozialsprecher der Neos, der vor zehn Jahren in den Nationalrat einzog, kündigt auf Instagram an, dass er 2024 nicht mehr für den Nationalrat kandidieren wird. Weiterlesen ⮕