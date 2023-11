150 Euro pro Kind: Wie man den AKNÖ-Kinderbetreuungsbonus erhält

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

AKNÖ Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser und AKNÖ Direktorin Bettina Heise präsentierten am Dienstag den Kinderbetreuungsbonus in der Arbeiterkammer St. Pölten.n Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten unterstützt die AKNÖ Familien in Niederösterreich mit einem Bonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Zudem fordert die Arbeiterkammer den Ausbau der kostenfreien Nachmittagsbetreuung.

Die finanzielle Lage junger Familien in Österreich spitzt sich weiter zu. Das zeigen Ergebnisse einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. Die Kinderbetreuung stelle laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) für viele Eltern eine zusätzliche Belastung dar. Vor allem ganztägige Angebote und die Betreuung am Nachmittag seien problematisch. headtopics.com

Daher versucht die AKNÖ den jungen Familien in Niederösterreich unter die Arme zu greifen. Ab 1. November kann bei der Arbeiterkammer ein Kinderbetreuungsbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind beantragt werden. „Mit dem AK-Kinderbetreuungsbonus wollen wir Familien entlasten, die Bildungschancen von Kindern erhöhen und Frauen bei der Entscheidung für ein existenzsicherndes Erwerbsausmaß unterstützen“, sagt Markus Wieser, Präsident der AKNÖ.

Die Kinderbetreuungsoffensive des Landes hätte zwar Erleichterungen gebracht, doch es gebe im Bundesland noch immer Verbesserungspotentiale. So sei der Anteil jener Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren, die in einem Ausmaß betreut werden, das eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern erlaubt, sehr niedrig. Im Bundesländerranking liegt Niederösterreich laut der Arbeiterkammer in diesem Bereich sogar an der letzten Stelle. headtopics.com

