Mann geht trotz Krankschreibung auf Party - Gericht entscheidet zugunsten des Arbeitnehmers

Es klingt auf den ersten Blick kurios: Ein Mann ging auf eine Party, obwohl er eigentlich krankeschrieben war. Sein Arbeitgeber bekam davon Wind und sprach umgehend dieDenn wie so oft in der Juristerei kommt es auch hierbei auf den Einzelfall an. Der Arbeitnehmer hatte nämlich keine Grippe auszukurieren, sondern war wegen psychischer Leiden krankgeschrieben. Den genauen Grund für die Krankschreibung muss man dem Arbeitgeber nicht nennen.

Arbeitsnehmer haben sich bekanntlich so zu verhalten, dass ihre Arbeitsfähigkeit möglichst bald wiederhergestellt wird und sie müssen ärztlichen Anordnungen Folge leisten. Beides habe der Mann erfüllt. Seine Ärztin empfahl ihm sogar explizit soziale Kontakte und Spaziergänge gegen seine Depression.

Anders ist das natürlich, wenn beispielsweise jemand mit Bandscheibenvorfall krankgeschrieben ist und beim privaten Arbeiten auf einer Baustelle erwischt wird. Hier wäre wohl ein Kündigungsgrund gegeben.

