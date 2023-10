– Doskozil geht mit SPÖ hart ins Gericht

Es war der innenpolitische Knalleffekt der Woche: Andreas Babler geht neuerlich auf Konfrontation mit der burgenländischen SPÖ und Landeschef Hans Peter Doskozil., wäre dem Burgenland laut SPÖ-internem Berechnungsschlüssel der fünfte Listenplatz für die EU-Wahl zugestanden. Offeriert hatte Babler der Landestruppe um Doskozil Rang sieben – ein schwer Affront.Der rote Vorsitzende rechtfertigte seine Entscheidung am Samstag im ORF-Radio.

Der ehemalige Verteidigungsminister und rote Bundesgeschäftsführer Darabos hätte für die pannonische Landesgruppe um ein Mandat in Brüssel kandidieren wollen. Wegen"zentraler Notwendigkeiten" auf den vorderen Listenplätzen, so die Bundesparteileitung, rutschte das Burgenland aber um eine Position nach hinten.

Und Andreas Babler? Der nimmt es gelassen und zeigte sich im Radio"zuversichtlich", dass Bundespartei und SPÖ Burgenland"ganz gezielt miteinander" in die Wahlauseinandersetzung gehen werden. Er habe auch nichts Gegenteiliges aus dem Burgenland vernommen. headtopics.com

Hans Peter Doskozil wurde im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 einer großen Öffentlichkeit bekannt. Hier im Bild: Der damalige Polizeidirektor mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.Nach Angelobung der türkis-blauen Regierung wurde Doskozil Landesrat für Finanzen, Kultur und Infrastruktur. Ab da war klar, dass er Hans Niessl beerben sollte – im September 2018 wurde er roter Landesparteichef.

Immer wieder kam es aus dem Burgenland zu Seitenhieben in Richtung Bundespartei – zum Beispiel mit einer Umfrage der SPÖ Burgenland. Im Jänner 2023 kündigte Doskozil an,"in den nächsten Wochen" mit der Rendi-Kritik zu pausieren.Doch es kam alles anders. Nach dem Wahl-Debakel bei der Landtagswahl in Kärnten entfachte eine neue Diskussion um die Führung in der Sozialdemokratie.Am Mittwoch, den 15. März 2023, findet im Parlament ein roter Showdown statt. headtopics.com

