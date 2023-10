Gewessler gewinnt vor Gericht – FPÖ muss 13.000 € zahlen

(Grüne) wegen übler Nachrede 13.000 Euro zahlen."Fake News zu verbreiten schürt Ängste & spaltet die Gesellschaft. Auch ich war schon von Falschnachrichten betroffen", berichtet sie am Sonntag auf X (vormals Twitter).Anlass ist die Verbreitung einer Bildmontage mit einer schlafenden Frau in den sozialen Medien nach dem Klimagipfel 2022 in Ägypten, in der Gewessler vorgeworfen wurde, die Konferenz zu verschlafen.

"Wir dürfen Fake-News im Internet nicht einfach akzeptieren. Lasst uns gemeinsam für die Wahrheit eintreten und gegen die Verbreitung von Desinformationen kämpfen", so Gewessler weiter. Das Urteil ist rechtskräftig.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie Verbreitung eines Bildes mit einer schlafenden Frau beim Klimagipfel 2022, auf dem Gewessler vorgeworfen wird, die Konferenz zu verschlafen, kostet der FPÖ Steiermark 13.000 Euro. Weiterlesen ⮕

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie FPÖ Steiermark muss Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen übler Nachrede entschädigen. Grund dafür ist die Verbreitung einer Bildmontage mit einer schlafenden Frau in den sozialen Medien nach dem Klimagipfel 2022 in Ägypten, in der Gewessler vorgeworfen wurde, die Konferenz zu verschlafen. Weiterlesen ⮕

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie FPÖ Steiermark hat eine Fotomontage veröffentlicht, die ihr jetzt eine Strafe wegen übler Nachrede einbrachte. Weiterlesen ⮕

– FPÖ muss Gewessler 13.000 Euro zahlenDie FPÖ Steiermark muss Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen. Grund dafür ist die Verbreitung einer Bildmontage. Weiterlesen ⮕

Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefrorenSeit zwei Jahren wird rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ermittelt. Warum das alles so lange dauert und worum es im Kern geht. Neun Fragen und neun Antworten. Weiterlesen ⮕

Spektakuläres Urteil: Gericht kippt „Nein“ für Klima-Demo auf der AutobahnDass eine Fahrraddemo von „Fridays For Future“ auf der Autobahn untersagt wurde, wird als Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit gewertet. Weiterlesen ⮕