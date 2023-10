Matthew Perry tot in seinem Haus aufgefunden

REUTERS(1969-2023) am Wochenende gibt es erste neue Erkenntnisse. Laut"TMZ" seien in seinem Haus keine Drogen, aber zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden. Das US-Promi-Portal gilt als gut informiert und berichtete als Erstes über den tragischen Vorfall. Perry wurde am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden.

Bekannt wurde Matthew Perry zusammen mit Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Jennifer Aniston durch die 1990er-SitcomAm 28. Oktober 2023 wurde Perry tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.Die"Friends" bei den 54. Emmy Awards im Jahr 2002.v.l.n.r.: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston und Courteney Cox in der Folge"The One With The Embryos".

