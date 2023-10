Festnahme nach schwerer Körperverletzung in Wien

Gegen 18.30 Uhr eilte die Wiener Polizei in den 10. Wiener Gemeindebezirk. Für einen Mann klickten die Handschellen.Einsatzkräfte der Wiener Polizei sowie der Berufsrettung Wien rasten Samstagabend in den 10. Wiener Gemeindebezirk. Laut eines Anrainers ertönten gegen 18.30 Uhr laute Sirenen in der Nähe der U-Bahn Station Neulaa. Nach einem kurzen Blick aus dem Fenster wurde der Wiener Zeuge einer polizeilichen Festnahme.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsam.Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Austria Wien 0:0:Grazer dominieren die AnfangsphaseZum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde spielt der Spitzenreiter aus Graz gegen die Veilchen. Weiterlesen ⮕

Schwere Körperverletzung bei Streit in Innsbrucker NachtlokalIn der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.30 Uhr in einem Innsbrucker Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Iraner und einem noch unbekannten Täter. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕