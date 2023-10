Zwei junge Mädchen in Tirol von unbekanntem Mann verfolgt

angesprochen. Als diese daraufhin die Flucht ergriffen, lief ihnen der Mann nach, teilte die Polizei am Montag mit. Am Abend berichtete die Achtjährige dann verspätet ihrer Mutter von dem Vorfall. Diese meldete sich daraufhin bei der Exekutive. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

Der Mann hatte schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem roten Pullover bekleidet. Die Polizei in Hall in Tirol bat um

Feuer in Achensee:Flammeninferno zerstörte eine Almhütte in Tirol vollständigDer Brand in der Buchauer Alm breitete sich von der Küche aus. Der Pächter verletzte sich, als er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Weiterlesen ⮕

Fernpassstraße in Tirol war nach Lkw-Unfall gesperrtSchwertransport hatte Leitschiene aus der Verankerung gerissen und war quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Weiterlesen ⮕

Tirol: Mit Stroh beladener Lkw in Ainet in Flammen aufgegangenAINET (TIROL): Am 28. Oktober 2023 gegen 11:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Österreicher mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenem Lkw auf einem Privatweg bergwärts. Weiterlesen ⮕

Tirol: Ertrinkungsnotfall im Inn in Schwaz → 28-Jährige und 5-Jähriger reanmiertSCHWAZ (TIROL): Am 28. Oktober 2023 kam es gegen 1313 Uhr in Schwaz im Bereich der Barbarabrücke zu einem Ertrinkungsnotfall einer 28-jährigen Frau aus dem Jemen und deren 5-jährigen Sohn. Weiterlesen ⮕

Raxendorf: Mädchen die Politik näher bringenMit dem Projekt „Girls in Politics“ soll Mädchen und jungen Frauen eine mögliche politische Laufbahn schmackhaft gemacht werden. Weiterlesen ⮕

Tirol Werbung-Chefin will Gesetze für GanzjahrestourismusDie Tirol Werbung forciert den Ganzjahrestourismus. Die Saisonen würden wegen der Klimaveränderung mehr und mehr verschwimmen, daher sollte die Politik notwendige Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, erklärte Geschäftsführerin Karin Seiler im APA-Interview. Dies betreffe etwa das Mountainbiken, das länger als bisher möglich gemacht werden solle. Weiterlesen ⮕