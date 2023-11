Halloween-Vorfälle in Niederösterreich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n der Nacht von 31. Oktober auf den 1. November gab es in Niederösterreich insgesamt zehn Polizei-Einsätze mit Bezug zu Halloween. Gleich drei davon fanden im Bezirk Gänserndorf statt. Im Gemeindegebiet von Weikendorf wurde gegen 18.30 Uhr eine Hausfassade sowie eine Eingangstüre durch einen Böllerwurf beschädigt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Gegen 20 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen während eines Spaziergangs von zwei Männern mit Halloween-Masken sexuell belästigt. Die beiden Kriminellen konnten unerkannt flüchten.

Auch im Gemeindegebiet von Lassee kam es zu einer Straftat: Dort hatten Vandalen eine Hausmauer mit Eiern beworfen. Die Täter konnten bislang nicht ausgeforscht werden.

Halloween: Zehn Polizeieinsätze in Niederösterreich Halloween hat die niederösterreichische Polizei in der Nacht auf Mittwoch insgesamt zehnmal auf den Plan gerufen. Weiterlesen ⮕

Chaoten sprengten Zigarettenautomat in Halloween-NachtBeim Eurospar in der Wienerstraße in Baden wurde in der Halloween -Nacht ein Zigarettenautomat gesprengt. Vom Tschick-Spender blieb nicht viel übrig. Weiterlesen ⮕

Halloween: Zigarettenautomat in der Nacht in Baden gesprengtKein Spaß: Vorerst noch Unbekannte hinterließen enormen Sachschaden. Polizei ermittelt, Feuerwehr bei Aufräumungsarbeiten. Weiterlesen ⮕

Erfolgreiche Halloween-Nacht in LinzDie Polizei zieht Bilanz über die Halloween -Nacht in Linz. Es gab nur kleinere Zwischenfälle und Festnahmen wegen Ordnungsstörungen. Die Präsenz der Polizei und der Einsatz von Überwachungstechnologie haben sich als wirksam erwiesen. Weiterlesen ⮕

250 Polizeieinsätze: So verlief die Halloween-Nacht in VorarlbergDie Vorarlberger Polizei berichtet, dass die Halloween -Feiern 2023 zwar mit einem erhöhten Einsatzaufkommen, aber ohne gravierende Straftaten verbunden waren. Weiterlesen ⮕

Brand befürchtet: Verbrannte Pizza in Wohnung in Wels-Vogelweide nach durchzechter Halloween-NachtWELS. Rauchwarnmelder haben am Mittwochvormittag in einer Wohnung in Wels-Vogelweide einen Brand einer Pizza entdeckt und Alarm geschlagen. Weiterlesen ⮕