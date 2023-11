Brand befürchtet: Verbrannte Pizza in Wohnung in Wels-Vogelweide nach durchzechter Halloween-Nacht

Online seit heute, 10:53 UhrRauchwarnmelder haben am Mittwochvormittag in einer Wohnung in Wels-Vogelweide einen Brand einer Pizza entdeckt und Alarm geschlagen.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei wurden am Vormittag des Allerheiligentages zu einem befürchteten Wohnungsbrand in den Welser Stadtteil Vogelweide alarmiert. In einer neuen Wohnanlage hatte ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen, nachdem in einer Wohnung der Versuch eine Pizza zuzubereiten ordentlich schief gegangen ist. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich und konnten schließlich Entwarnung geben.

