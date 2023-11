Bei Freigang geflüchtet – Polizei jagt Mörder (43)

In den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sucht die Polizei nach einem aus der Haft entkommenen Mörder.

Die Behörden haben nun zwei Fotos des flüchtigen Mörders veröffentlicht. Aleksandr Perepelenko ist 1,85 Meter groß und hat eine athletische, kräftige Figur. Er ist kahlköpfig und trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und grau-rote Sportschuhe.

2012 wurde Perepelenko vom Landgericht Karlsruhe aufgrund verschiedener Straftaten, darunter Mord, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er verbüßte seine Strafe zuletzt in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal im Landkreis Karlsruhe. In Zusammenarbeit mit einem Komplizen hatte er einen 44-jährigen Mann aus Pforzheim durch Strangulation mit einem Gürtel getötet.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind. headtopics.com

16 Jahre nach ihrem Verschwinden - Polizei entschuldigt sich bei Maddies ElternIm Jahr 2007 verschwand die dreijährige Madeleine McCann aus einem Ferien-Appartement an der Algarve in Portugal. Nun, mehr als 16 Jahre später, hat die Polizei sich bei den Eltern von Maddie entschuldigt. Weiterlesen ⮕

Bei Purgstall: 18-Jährige ohne Führerschein flüchtete vor PolizeiMittwochmorgen entzog sich ein Pkw mit drei Insassen der polizeilichen Anhaltung auf der B25 nahe Schauboden bei Purgstall. Weiterlesen ⮕

Geliebte erschossen – Verdächtiger tot aufgefundenNachdem er seine Geliebt erschossen haben soll, wurde der Verdächtige nun tot von der Polizei aufgefunden. Weiterlesen ⮕

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween aufDie Exekutive warnt potenzielle Krawallmacher und will konsequent vorgehen - auch bei „vermeintlich harmlosen Streichen“. Auch Feuerwehr und Notruf rüsten sich für die Nacht Weiterlesen ⮕