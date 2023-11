Halloween: Zigarettenautomat in der Nacht in Baden gesprengt

Der Automat befand sich auf einer Außenwand im Freibereich des Einkaufmarktes und war somit frei zugänglich. Laut ersten Informationen dürfte sich der Vorfall

Chaoten sprengten Zigarettenautomat in Halloween-NachtBeim Eurospar in der Wienerstraße in Baden wurde in der Halloween-Nacht ein Zigarettenautomat gesprengt. Vom Tschick-Spender blieb nicht viel übrig. Weiterlesen ⮕

Zigarettenautomat in Baden in die Luft gesprengtIn der Halloween-Nacht kam es in Baden zu einem Vorfall, wobei auch die Feuerwehr im Einsatz stand. Kurz vor 3.00 Uhr forderte die Polizei die FF Baden-Leesdorf zur Unterstützung an. Weiterlesen ⮕

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Erfolgreiche Halloween-Nacht in LinzDie Polizei zieht Bilanz über die Halloween-Nacht in Linz. Es gab nur kleinere Zwischenfälle und Festnahmen wegen Ordnungsstörungen. Die Präsenz der Polizei und der Einsatz von Überwachungstechnologie haben sich als wirksam erwiesen. Weiterlesen ⮕

250 Polizeieinsätze: So verlief die Halloween-Nacht in VorarlbergDie Vorarlberger Polizei berichtet, dass die Halloween-Feiern 2023 zwar mit einem erhöhten Einsatzaufkommen, aber ohne gravierende Straftaten verbunden waren. Weiterlesen ⮕