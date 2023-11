Buch-Café in der Mittelschule war voller Erfolg

Zum Wochenende waren die Schulpforten zur Bibliothek, zur Aula und zu den Klassen der Schule geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen verkauften Bücher und Spiele der Buchhandlung Lehner in Seitenstetten, über 1.800 standen zur Auswahl und luden zum Schmökern ein.

Zur Unterstützung des Schulprojekts Omutima in Uganda servierten die dritten Klassen Kaffee und Mehlspeisen. An beiden Nachmittagen wurde die Schule wahrlich gestürmt, und Lehrerteam sowie Kinder waren trotz unterrichtsfreier Zeit mit Freude und Begeisterung im Einsatz. So wurde Schule zur Begegnung von Groß und Klein, ehemaligen Schülern und Lehrerinnen, Leseratten und Bücherwürmern.

