250 Polizeieinsätze: So verlief die Halloween-Nacht in Vorarlberg

So feiert die Welt das Gruselfest Gantner warnt vor Halloween-Unfug Die Halloween-Feiern in Vorarlberg am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch verliefen trotz erhöhter Polizeipräsenz und 250 Polizeieinsätzen recht ruhig. Angesichts der gegenwärtig angespannten gesellschaftlichen Lage und den Vorfällen in den vergangenen Jahren hatte die Landespolizeidirektion (LPD) Vorarlberg ihre Präsenz auf den Straßen verstärkt.

Sachschaden durch Eierwerfer Ein wiederkehrendes Problem stellte der Eierwurf dar, welcher in neun Fällen aufgetreten ist und in zwei davon Sachschaden verursachte. Zudem wurde eine Sachbeschädigung durch Fußtritte gegen eine Eingangstüre verzeichnet.

Einen besonderen Fokus legte die Polizei auf die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes, wobei im Zuge von 31 Einsätzen fünf Übertretungen, vorwiegend durch umherziehende Jugendliche, festgestellt wurden. Bei zwei Personen konnten pyrotechnische Gegenstände sichergestellt werden. headtopics.com

Polizei sieht sich für Halloween-Nacht gewappnetIn Linz kam es am 31. Oktober vergangenes Jahr zu Gewalt und Ausschreitungen. Laut dem Innenministerium gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich solche Krawalle heute Nacht wiederholen könnte. Man erwarte eine „normale Fortgeh-Nacht“. Dennoch sei die Polizei auf alle Eventualitäten vorbereitet mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Wiener Polizei stockt Kräfte für Halloween-Nacht aufDie Wiener Polizei wird für die bevorstehende Halloween-Nacht mit zusätzlichen zivilen und uniformierten Kräften im Einsatz sein. Das erklärte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Weiterlesen ⮕

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Keine Entlassung: Kranker durfte in der Nacht feiernEin You-Tube-Video zeigte einen für die Arbeit krankgeschriebenen Mann bei einer Party. Seinen Job darf der öffentlich Bedienstete trotzdem behalten. Weiterlesen ⮕

Polizei rüstet sich für Krawall-Nacht in WienNach den Halloween-Ausschreitungen im letzten Jahr bereitet sich die Wiener Polizei nun auf eine einsatzreiche Nacht in der Bundeshauptstadt vor. Weiterlesen ⮕

Schaurige Nacht im GruselgartenZu Halloween wurde es richtig gruselig im Geisterhaus von Christa Kramer. Weiterlesen ⮕