Erfolgreiche Halloween-Nacht in Linz

Die Exekutive ging gut vorbereitet in die Halloween-Nacht. In Linz gab es kleinere Zwischenfälle, es habe einige kurzzeitige Festnahmen wegen Ordnungsstörung gegeben. In Niederösterreich wurde eine 14-Jährige von Maskierten sexuell belästigt.

Die Polizeilandesdirektionen ziehen nach und nach Bilanz über die vergangene Halloween-Nacht. Es blieb großteils bei Einsätzen wegen kleinerer Delikte - vor allem wegen Pyrotechnik. Mehrere Zwischenfälle mit Pyrotechnik, einige kurzzeitige Festnahmen und Anzeigen sowie ein Auto, das möglicherweise durch einen Böller in Brand geraten sein könnte - so die Bilanz der Linzer Polizei nach der Halloween-Nacht. Mit den Ausschreitungen im Vorjahr sei die Lage „nicht vergleichbar gewesen“, sagte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter Mittwochfrüh zur Austria Presse Agentur.

Nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht 2022 in der Linzer Innenstadt hatte die Polizei in den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr das Personal verstärkt. Drohnen, Kameras und Körperkameras würden zur umfassenden Beweissicherung eingesetzt, hieß es im Vorfeld. Die Präsenz war etwa auf der Landstraße, wo die Randale im Vorjahr stattgefunden hatten, deutlich zu sehen - und offenbar wirksam. headtopics.com

Vergangenes Jahr hatte ein Jugendlicher ein Video gepostet, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm „Athena“, der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Tatsächlich kam es in der Linzer Innenstadt zu Krawallen von Jugendlichen - überwiegend mit Migrationshintergrund. Beamte wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen.

