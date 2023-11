Chaoten sprengten Zigarettenautomat in Halloween-Nacht

Zu einem heftigen Zwischenfall kam es in der Halloween-Nacht in Baden: Unbekannte Täter jagten den Zigaretten-Automaten, der an der Gebäudefassade des Supermarktes angebracht war, in die Luft.Die alarmierte Polizei fand beim Eintreffen vor Ort ein regelrechtes Trümmerfeld vor: Tausende Plastik- und Glasteile sowie die Überreste des zerfetzten Zigarettenautomaten und teils versengte Tschick-Packerl lagen weit über den Parkplatz verstreut am Boden.

Der Zigarettenautomat wurde in die Luft geschleudert und landete in Tausende Einzelteile zersprengt am Boden.Wer für das Chaos verantwortlich ist, wird nun von der Exekutive ermittelt.Feuerwehr und Polizei standen am Parkplatz des Eurospar in Baden im Einsatz.BFKDO Baden/Stefan SchneiderDer Zigarettenautomat war gesprengt worden.BFKDO Baden/Stefan Schneider

Ob es sich um einen Halloween-Streich gehandelt hat und wer dafür verantwortlich ist, wird nun von der Polizei ermittelt.Sprachlosigkeit herrschte vor Ort unter den Einsatzkräften.BFKDO Baden/Stefan SchneiderAuch das Vordach wurde durch die enorme Detonation beschädigt.Wer den Automat gesprengt hat, wird nun polizeilich ermittelt.Der Zigarettenautomat wurde von der Fassade gesprengt. headtopics.com

