Frauen und der Druck, abzunehmen

Zu dick ist frau immer, zu viel Platz einnehmen tut frau immer. Frauen machen es nie richtig. Die Vanillekipferl wurden noch gar nicht zur Gänze verspeist und schon werden wir bombardiert mit Werbung für Fitnessstudios, Diätdrinks und Hometrainer. Ab jetzt müssen die Kalorien wieder gezählt werden und das Fett muss wieder weg und die sogenannte Bikini-Figur wieder her. (Weil wir, anstatt die Bikinis an die Körper anzupassen, die Körper an die Bikinis anpassen müssen.

) Es muss geschwitzt und gelaufen und über Stöckchen gesprungen und Zucker reduziert werden. Jänner ist Diätmonat, Hometrainer-kaufen-und-nie-benutzen-Monat und Fitnessstudio-Abo-abschließen-und-dann-nicht-hingehen-Monat. Nach der Entgrenzung der Feiertage mit ihren Keksen und ihrem Punsch und ihrem Braten muss nun wieder begrenzt werden. Insbesondere Frauen sind dazu angehalten, ihren Umfang zu minimieren oder zumindest den Wunsch zu äußern, das tun zu wolle





