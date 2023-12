Sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei Überfall der Hamas in Israel

Bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in Israel hat es zahlreiche Fälle extremer sexualisierter Gewalt an Frauen gegeben. Das bestätigt nun eine Recherche der „New York Times“ („NYT“). Es habe sich bei den Angriffen nicht um „isolierte Ereignisse“ gehandelt – vielmehr hätte die Hamas sexualisierte Gewalt systematisch als Waffe verwendet.Zwei Monate lang untersuchte die „NYT“ die Folgen durch die Übergriffe der Hamas.

Anhand von Videomaterial, Fotos, GPS-Daten von Handys und Interviews mit mehr als 150 Personen – darunter medizinischem Personal, Soldaten und Vergewaltigungsberatern – wurden „mindestens sieben Orte“ identifiziert, an denen israelische Frauen und Mädchen offenbar sexuell missbraucht, verstümmelt und entstellt wurden. Einerseits handelte es sich um Videos, die das israelische Militär zur Verfügung stellte. Als Material dienten aber auch Videos von Betroffenen. Viele der dabei zutage getretenen Bilder seien schwer zu ertragen gewesen, die visuellen Beweise nannten die Journalistinnen und Journalisten der US-amerikanischen Tageszeitung „verstörend“





