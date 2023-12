Terror in Prag überschattet Frauen-Champions-League-Match

Wenn Fußball zur Nebensache wird: Der Terror in Prag überschattet die Königsklasse der Frauen - und führt zur Absageorror-Tat in der tschechischen Hauptstadt forderte mehr als ein Dutzend Todesopfer. Das für Donnerstagabend angesetzte Match der St. Pöltner Frauen bei Slavia Prag wurde abgesagt - und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wenn Fußball zur Nebensache wird - Tschechien steht unter Schock.

Und eineinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff fiel die Entscheidung, dass das Frauen-Champions-League-Match zwischen Slavia und dem österreichischen Meister SKN St. Pölten nicht ausgetragen wird. „Unsere Gedanken sind bei den Todesopfern des Amoklaufs an der Prager Karls-Universität“, betont man seitens der Wölfinnen. Nachtragen wird die Partie voraussichtlich Mitte Jänne





