Iranische Frauen erhalten Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und Menschenrechte

Zum Weltfrauentag war die St. Pöltnerin Manizheh Mohammadzadeh in die Hofburg zu einem Event über Frauen im Iran und Afghanistan geladen. Das Europäische Parlament verlieh den Preis für Freie Meinungsfreiheit und Menschenrechte an die Frauen im Iran. Solidarität ist wichtig, aber es brauche mehr, fordern Iranerinnen in St. Pölten.

Jina Mahsa Amini und die „Frauen, Leben, Freiheit“ Bewegung im Iran erhielt den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten im Iran wurde durch den Tod der 22-Jährigen Kurdin Amini losgetreten, das Regime reagierte mit größter Brutalität. Doch die Iranerinnen und Iraner geben nicht auf, viele von ihnen kämpfen im Exil weiter





