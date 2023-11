Frauen in der Kulinarik-Branche

In der Kulinarik-Branche sind nach wie vor fast nur Männer sichtbar. Die Gründe dafür reichen von den Strukturen bis zum Sexismus, wie etwa die Tiroler Gastronomin Katrin Steindl sagt. Bei der Anekdote, die Katrin Steindl erzählt, kann man nur ungläubig den Kopf schütteln. „Traditionelle Tiroler Stammtischkultur oder Fine Dining: Dieser Familienbetrieb beherrscht beides“, steht in einem österreichischen Gourmetführer über den Unterwirt in Ebbs, den sie mit ihrer Schwester Sabrina führt.

So weit, so korrekt. Doch dann kommt es: „Patron Edmund Steindl setzt als Slow-Food-Pionier auf Qualität ohne Kompromisse – das schmeckt man.“ – „Der Papa ist seit zehn Jahren in Pension“, sagt Steindl. „Sabrina und ich werden gar nicht erwähnt.“Manchmal werden Frauen schlicht ausgeblendet: Das ist wohl ein Grund, warum in der österreichischen Kulinarikbranche fast nur Männer sichtbar sin





