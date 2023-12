Der Terror der Hamas und die Einheit in Israel

Nach monatelangen Demonstrationen hat ausgerechnet der Terror der Hamas aus Israel wieder eine Einheit gemacht. Darauf kann eine neue Politik blühen. Mit neuen politischen Köpfen und neuen Chancen auf Frieden.„Nicht schon wieder Israel!“, werden jetzt vielleicht all jene stöhnen, die meine letzten fünf Kolumnen gelesen haben. Ja, die soll es tatsächlich geben. Ich meine die, die meine letzten Kolumnen gelesen haben.

Kolumnen, die sich eben fast ausschließlich mit dem beschäftigen, was mich in letzter Zeit fast ausschließlich beschäftigt. Das, was in Israel passiert und das, was mit Juden in aller Welt passiert, weil das in Israel passiert. Obwohl das, was mit Juden in aller Welt passiert, nicht nur etwas mit dem zu tun hat, was gerade in Israel passiert. Das gab es schon lange vorher und wird es noch lange nachher geben. Es ist ja nicht so, dass mich die Vorgänge in Österreich nicht interessieren, nur habe ich das bestimmte Gefühl, dass es durchaus sein könnte, dass Sie davon mehr verstehen als ich, was für die sogenannte „Leserbindung“ ja nicht gerade sehr förderlich sein sol





