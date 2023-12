Sicherer Hafen für von Gewalt betroffene Frauen

In diesem Haus ist der Name Programm: Wie ein sicherer Hafen fühlt sich das gleichnamige Gebäude der Volkshilfe in der Heiligenstädterstraße (Döbling) an. Für viele der hier lebenden Frauen ist es genau das, was sie am meisten benötigen. Von den 29 Wohnungen sind 15 für von Gewalt betroffene Frauen reserviert. Ihre Schicksale rücken im Rahmen der Aktion"16 Tage gegen Gewalt an Frauen" wieder besonders in den Fokus.Die meisten kommen direkt aus Frauenhäusern.

Dort können sie bleiben, solange eine akute Gefährdung besteht. Danach beginnt die Wohnungssuche, die sich oft als schwierig bis unmöglich herausstellt."Der Wohnungsmarkt ist angespannt und die Vermieter können sich die Mieter aussuchen. Für Frauen mit geringem Einkommen und kleinen Kindern ist es sehr schwierig", weiß Leiterin – liebevoll"Hafenmeisterin" genannt – Andrea Schober. Die Frauen kommen also im"hafen*" an, wo sie mit ihren Kindern in 1- oder 2-Zimmer Wohnungen ziehen. Meist handelt es sich um junge Frauen mit kleinen Kindern, die wenig Berufserfahrung oder Ausbildung habe





