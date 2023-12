Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag: 14 Tote und 25 Verletzte

Nach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag haben die Behörden die Zahl von 14 Toten offiziell bestätigt. Das sagte der tschechische Polizeipräsident Martin Vondrasek am späten Donnerstagabend auf einem im Fernsehen übertragenen Briefing. Zuvor hatte er von 15 Toten gesprochen. Nach den neuen Angaben wurden 25 Menschen verletzt, davon zehn schwer bis lebensgefährlich. Sie wurden auf zahlreiche Krankenhäuser verteilt.

Ein männlicher Schütze hatte am Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Stadtzentrum das Feuer eröffnet. Auch er war tot. Ob er erschossen wurde oder sich selbst richtete, war noch unklar. Vor der Bluttat soll der Student nach ersten Erkenntnissen seinen Vater ermordet haben. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT, es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Täter oder auf einen terroristischen Hintergrund. Es habe sich um einen einsamen Schützen gehandelt, sagte Regierungschef Petr Fial





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schüsse an Prager Uni: Mindestens 15 Tote, Dutzende VerletzteTatort war die Prager Karls-Universität. Der Schütze, ein Student der Kunstfakultät, wurde von der Polizei 'eliminiert'.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Terror in Prag überschattet Frauen-Champions-League-MatchDer Terror in Prag überschattet die Königsklasse der Frauen - und führt zur Absage des Matches zwischen Slavia Prag und SKN St. Pölten.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Kunststudis und die IntifadaAn der Universität für Angewandte Kunst hielten Studierende eine pro-palästinensische Demo ab. Die Jüdische Hochschüler:innenschaft beklagt Antisemitismus.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Die COP28 beginnt mit einem verheerenden SignalWeltklimakonferenz: Die Tagung begann schon mit einem verheerenden Signal. In Anbetracht des Katastrophenjahres 2023 stellt sich aber vor allem die Frage: Sollten wir uns auf ein Leben mit dem Klimawandel einstellen? Morgenpost von Alwin Schönberger.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Brand in einem Hotel am NassfeldIn den Morgenstunden des 25. November 2023 brach in einem Hotel am Nassfeld, Stadtgemeinde Hermagor – Pressegger See, Bezirk Hermagor, im Bereich des Dachstuhles ein Brand aus. Es wurde niemand verletzt.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Spurlos verschwunden - seit über einem JahrWaldviertlerin ist seit 30. Oktober 2022 abgängig. Was bedeutet das in der Praxis, und wie geht das Umfeld damit um?

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »