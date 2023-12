14 Tote bei Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag

Nach dem verheerenden Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag haben die Behörden die Zahl von 14 Toten offiziell bestätigt. Das sagte der tschechische Polizeipräsident Martin Vondrasek am späten Donnerstagabend auf einem im Fernsehen übertragenen Briefing. Zuvor hatte er von 15 Toten gesprochen. Nach den neuen Angaben wurden 25 Menschen verletzt, davon zehn schwer bis lebensgefährlich. Sie wurden auf zahlreiche Krankenhäuser verteilt.

Ein männlicher Schütze hatte am Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät im Stadtzentrum das Feuer eröffnet. Auch er war tot. Ob er erschossen wurde oder sich selbst richtete, war noch unklar. Vor der Bluttat soll der Student nach ersten Erkenntnissen seinen Vater ermordet haben





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag: 14 Tote und 25 VerletzteNach einem Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag bestätigten die Behörden offiziell 14 Tote und 25 Verletzte. Der Täter, ein männlicher Student, eröffnete das Feuer im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät. Es gibt keine Hinweise auf einen zweiten Täter oder einen terroristischen Hintergrund.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Schüsse an Prager Uni: Mindestens 15 Tote, Dutzende VerletzteTatort war die Prager Karls-Universität. Der Schütze, ein Student der Kunstfakultät, wurde von der Polizei 'eliminiert'.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Terror in Prag überschattet Frauen-Champions-League-MatchDer Terror in Prag überschattet die Königsklasse der Frauen - und führt zur Absage des Matches zwischen Slavia Prag und SKN St. Pölten.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Kunststudis und die IntifadaAn der Universität für Angewandte Kunst hielten Studierende eine pro-palästinensische Demo ab. Die Jüdische Hochschüler:innenschaft beklagt Antisemitismus.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Wifo-Chef Felbermayr: 'Wir haben Wohlstand verloren''Haben Wohlstand verloren' Wifo-Chef Gabriel Felbermayr plädiert für inflationssenkende Maßnahmen, eine Verlängerung der Strompreisbremse und eine Pensionsreform.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Studie: Kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die StimmungEine kleine britische Studie zeigt, dass kurze Phasen der Abstinenz von sozialen Medien keine wesentlichen Auswirkungen auf die Stimmung haben. Entzugsähnliche Effekte wurden nicht gefunden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »