Zwei Frauen radeln durch Europa und schreiben Buch darüber

Zwei Räder, zwei Frauen, ein Zelt - so beschreibt Corinna Wegscheider (l.) die Radtour mit ihrer Partnerin Zdeňka Chalúpková. Sie starteten in Sonnberg und radelten in die Bretagne. Aus diesem Abenteuer wurde nun ein Buch. „Und, wie lange habt ihr Zeit?“ So lautet der Titel von Corinna Wegscheiders erstem Buch. Es handelt von der Reise, die sie mit ihrer Lebensgefährtin per Rad durch Europa machte - das Ziel: die Heimat der Ouessantschafe.

Wegscheider ließ damit ihren langweiligen Bürojob zurück und genoss mit ihrer Partnerin drei Monate lang die absolute Unabhängigkeit. „Das Erste, das wir gemacht haben, als wir wieder zu Hause waren, war, unser Auto zu verkaufen“, erzählt Corinna Wegscheider im NÖN-Gespräch





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Kluft zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry wird durch ein Buch vergrößertDas zweite Jahr in Folge verdirbt ein Buch den Royals die Stimmung vor Weihnachten. Der Inhalt von „Endgame“ sorgt für Probleme zwischen Herzogin Meghan, Prinz Harry und der königlichen Familie.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Iranische Frauen erhalten Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und MenschenrechteJina Mahsa Amini und die „Frauen, Leben, Freiheit“ Bewegung im Iran erhielt den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit und Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten im Iran wurde durch den Tod der 22-Jährigen Kurdin Amini losgetreten, das Regime reagierte mit größter Brutalität. Doch die Iranerinnen und Iraner geben nicht auf, viele von ihnen kämpfen im Exil weiter.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Sicherer Hafen für von Gewalt betroffene FrauenDas Gebäude der Volkshilfe in der Heiligenstädterstraße bietet 15 Wohnungen für von Gewalt betroffene Frauen. Im Rahmen der Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" werden ihre Schicksale in den Fokus gerückt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Terror in Prag überschattet Frauen-Champions-League-MatchDer Terror in Prag überschattet die Königsklasse der Frauen - und führt zur Absage des Matches zwischen Slavia Prag und SKN St. Pölten.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

ÖVP Wien startet Kampagne zum Gewaltschutz für FrauenEine Kampagne der ÖVP Wien zum Gewaltschutz für Frauen betreibt nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern zielt auch darauf ab, dass Frauen sich sicher fühlen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei Überfall der Hamas in IsraelBei dem Überfall der Hamas in Israel hat es zahlreiche Fälle extremer sexualisierter Gewalt an Frauen gegeben. Eine Recherche der „New York Times“ bestätigt die systematische Verwendung von sexualisierter Gewalt als Waffe.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »