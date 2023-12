ÖVP Wien startet Kampagne zum Gewaltschutz für Frauen

Eine Kampagne der ÖVP Wien zum Gewaltschutz für Frauen betreibt nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern zielt auch darauf ab, dass Frauen sich sicher fühlen. Nicht aber darauf, dass sie auch tatsächlich sicher sind. „Der sichere Weg ist besser als der kürzere Weg! – Benützen Sie bei Dämmerung und in der Dunkelheit gut ausgeleuchtete Plätze und Straßen, auch wenn dies einen Umweg bedeutet.

– Suchen Sie Hilfe bei anderen Personen und fordern Sie zur Zivilcourage auf! – Sprechen Sie diese konkret an, um sie aus der Anonymität zu holen, wie zum Beispiel ’Sie im roten Hemd, rufen Sie bitte die Polizei.’ – Siezen Sie einen möglichen Gefährder oder Gefährderin, damit die Umgebung wahrnimmt, dass Sie die Person nicht kennen.“ Das sind nur ein paar der Tipps, die die ÖVP unter der Überschrift „Tipps, um sich im öffentlichen Raum sicher zu fühlen“ aktuell an Frauen verteilt. Die Wiener Volkspartei hat nämlich mit der Website „“ eine neue Kampagne gegen männliche Gewalt an Frauen gelaunch





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ÖVP im Faktencheck: Selektive Wahrnehmung bei Pilnacek-AussagenDie ÖVP will Wolfgang Sobotka durch die Aussagen von Christian Pilnacek vor dem U-Ausschuss entlasten. Sie zitiert dabei äußerst selektiv aus den Protokollen. Faktencheck von Moritzzz_.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Innsbruck-Wahl: Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Anzengruber wurde abgewähltNachdem er seine Gegenkandidatur bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl angekündigt hatte, wurde der Vizebürgermeister nun abgewählt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Klimakatastrophe und die ÖVP-NebelgranateEin Kommentar zur fehlenden Reaktion auf die Klimakatastrophe und die kontroverse Diskussion in der Sendung 'Im Zentrum'

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Neuer Stadtparteiobmann: Frühstück soll es in Bregenz für die ÖVP richtenDie Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Roland Frühstück wird ÖVP-Stadtparteiobmann in Bregenz und hinter den Kulissen deutet auch schon vieles auf ein Bürgermeister-Duell 'Frühstück versus Ritsch' hin.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Tonbandaufnahmen belasten ÖVP nach Tod von Christian PilnacekEin verstorbener Spitzenjurist, ein Tonband und schwere Vorwürfe: Heimlich aufgezeichnete Aussagen des einst mächtigsten Justizbeamten der Republik bringen die ÖVP massiv in Bedrängnis. Was das Vermächtnis von Christian Pilnacek für die heimische Politik bedeutet.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Steirischer ÖVP-Chef Drexler will 2024 als Landeshauptmann wiedergewählt werdenDer steirische ÖVP-Chef Christopher Drexler hat angekündigt, bei den Landtagswahlen 2024 erneut als Landeshauptmann kandidieren zu wollen. Er habe keinen Plan B für den Fall einer Wahlniederlage und könne sich eine Legislaturperiode als Landeshauptmannstellvertreter nicht vorstellen. Drexler betonte, dass die Steiermark trotz der Herausforderungen durch die Teuerung und internationale Krisen besser als andere Bundesländer durch die Krise komme.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »