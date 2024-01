Empörung über neuen Kalender der italienischen Streitkräfte

Der neue Kalender der italienischen Streitkräfte löst Empörung aus. Er präsentiert Soldaten, die sowohl unter dem Faschismus als auch danach militärisch ausgezeichnet wurden. Die politische Opposition und die Partisanenorganisation ANPI orten eine „Rehabilitierung des Faschismus“ und fordern Konsequenzen, berichteten italienische Medien am Donnerstag.„Für Italien immer … vor und nach dem 8. September 1943“, lautet der Titel des Heereskalenders 2024.

An diesem Tag war der Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten verkündet worden, was zu einem abrupten Frontwechsel gegenüber dem zuvor verbündeten Nazi-Deutschland führte. Die Wehrmacht besetzte daraufhin Nord- und Mittelitalien und nahm etwa 800.000 italienische Soldaten gefangen. Teile der verbliebenen italienischen Armee leisteten bewaffneten Widerstand. Vor allem auf dem Balkan erlitten die nun isolierten Verbände schwere Verluste – Tausende italienische Soldaten wurden getötet. Andernorts wie auf Sardinien konnten sie sich hingegen behaupte





