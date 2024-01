Mehr Frauen in Österreich armutsgefährdet als bisher angenommen

Mehr Frauen, als die Statistik gewöhnlich ausweist, sind laut zwei aktuellen Studien tatsächlich armutsgefährdet. Das sei insbesondere dann der Fall, wenn sich ihre Lebenssituation – etwa durch eine Trennung – ändere, hieß es am Donnerstag bei einem Mediengespräch mit Expertinnen in Wien. Auch ein Arbeitsplatz sei keine Versicherung gegen Armut, das Risiko für Frauen sei bisher ein „blinder Fleck“.

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter des Einkommens und der Lebensumstände ergibt unterschiedliche Ergebnisse. Mit Blick etwa auf das Haushaltseinkommen erschienen höchstens 15 Prozent der Frauen in Österreich armutsgefährdet. Blicke man allerdings isoliert auf die Einkommenssituation von Frauen mit Kindern, steige dieser Wert auf etwa 50 Prozent, so Christina Siegert von der Universität Wien. Die Forscherin am Institut für Soziologie hatte in einer Studie untersucht, ob das Einkommen von Menschen in Paarbeziehungen diese auch vor Armut schützt, wenn beide Partner gesondert betrachtet werde





