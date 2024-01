Österreich gewinnt gegen Ungarn bei Handball-EM

Österreichs Handball-Nationalmannschaft der Männer hat ihren Sensationslauf bei der Europameisterschaft in Deutschland auch in der Hauptrunde fortgesetzt. Das ÖHB-Team gewann am Donnerstag zum Auftakt der zweiten Turnierphase in Köln gegen die in der Vorrunde souveränen Ungarn mit 30:29 (17:17). Die Österreicher gehen damit ungeschlagen in das Prestigeduell mit Gastgeber Deutschland am Samstag (20.30 Uhr/live ORF 1). 'Zwei Punkte, das ist unglaublich, ich bin so froh.

Ich gratuliere den Jungs', meinte Teamchef Ales Pajovic im ORF-Interview nach der nächsten Glanzleistung seines Teams. Nach den beiden Unentschieden gegen Kroatien und Spanien in der Vorrunde bewies seine Auswahl auch gegen den Vize-Weltmeister von 1986, dass sie zur europäischen Spitze aufgeschlossen ha





