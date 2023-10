Chef der Kultusgemeinde:Oskar Deutsch: FPÖ bleibt die Partei der „Kellernazis“

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch fordert, dass Demonstrationen, bei denen die Auslöschung Israels gefordert wird, untersagt werden. Juden und Jüdinnen in Österreich seien angesichts des wachsenden Antisemitismus sehr besorgt,"aber wir werden uns nicht einschüchtern lassen", betonte Deutsch am Sonntag in der ORF-Pressestunde.

Er sei für das Demonstrationsrecht, aber wenn auf einer Kundgebung der Terror glorifiziert und das Ende des Staates Israels gefordert werde,"dann hat das auf den Straßen Österreichs nichts zu suchen", so Deutsch. Und wenn man das vor Beginn der Kundgebung wisse,"und bei fast allen Demonstration werden ja solche Slogans skandiert, dann sollte man diese Demonstration untersagen." Wenn sie trotzdem stattfinde, dann müsse die Polizei rigoros vorgehen.

Das Vorgehen der Polizei bei der untersagten Pro-Palästina-Demonstration am Wiener Stephansplatz vor zweieinhalb Wochen verteidigte Deutsch aber. Das sei eine spezielle Situation gewesen, weil nicht weit entfernt am Ballhausplatz die Gedenkveranstaltung für die Hamas-Opfer stattfand und man vermeiden wollte, dass es im Fall einer Auflösung zu Übergriffen auf die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung komme. headtopics.com

In Österreich lebende Juden und Jüdinnen seien angesichts des steigenden Antisemitismus"sehr besorgt", manche hätten auch Angst, weil"ein bisschen" versucht werde, den Krieg nach Europa und die ganze Welt zu bringen, berichtete der IKG-Präsident. Aber das jüdische Leben funktioniere mittlerweile auch dank der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wieder relativ normal, sagte Deutsch.

Angesichts des derzeit am lautesten Antisemitismus von muslimischer Seite mahnte Deutsch, den traditionellen rechten Antisemitismus in Österreich nicht zu vergessen. Das beste Mittel gegen Antisemitismus sei jüdisches Leben und deren Förderung. Die Bemühungen der Regierung im Kampf gegen den Antisemitismus begrüßte der IKG-Chef. headtopics.com

– das sagt IKG-Präsident Deutsch über FPÖIKG-Präsident Oskar Deutsch war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Dabei kritisierte er die FPÖ scharf. Weiterlesen ⮕

IKG-Präsident für strikteren Umgang mit Pro-Palästina-DemosDer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch fordert, dass Demonstrationen, bei denen die Auslöschung Israels gefordert wird, untersagt werden. Weiterlesen ⮕

Deutsch: Zuwanderer derzeit 'keine Bedrohung' für JudenDie Hamas-Terroristen seien 'Monster', die FPÖ-Spitze 'Kellernazis', sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch in der 'ORF-Pressestunde'. Israel werde den Krieg gewinnen. Weiterlesen ⮕

AC Wohnen feiert Dachgleiche für neues Wohnhaus in Deutsch-WagramAC Wohnen hat gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und allen Projektbeteiligten die Dachgleiche für ein neues Wohnhaus in Deutsch-Wagram gefeiert. Das Niedrigenergiewohnhaus zeichnet sich durch ökologische Ausstattung und Nähe zum Bahnhof aus. Es entstehen 17 Wohneinheiten mit Tiefgarage und Lift, sowie ein Kosmetiksalon im Erdgeschoss. Weiterlesen ⮕

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie Verbreitung eines Bildes mit einer schlafenden Frau beim Klimagipfel 2022, auf dem Gewessler vorgeworfen wird, die Konferenz zu verschlafen, kostet der FPÖ Steiermark 13.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefrorenSeit zwei Jahren wird rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ermittelt. Warum das alles so lange dauert und worum es im Kern geht. Neun Fragen und neun Antworten. Weiterlesen ⮕