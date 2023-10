– das sagt IKG-Präsident Deutsch über FPÖ

"Juden und Jüdinnen sind sehr besorgt, manche haben Angst, weil ein bisschen versucht wird, den Krieg nach Europa und in die ganze Welt zu bringen", so Deutsch und betonte aber zugleich:"Wir werden uns nicht einschüchtern lassen."Ein weiteres Thema des Gesprächs war auch das Verhältnis zur FPÖ. Dazu äußerte sich der IKG-Präsident sehr kritisch:"Die FPÖ ist so wie sie immer gewesen ist. An der Spitze und in der 2. und 3.

Nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Nächte ein begrenzter Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte durchgeführt.Israel setzt weiterhin die Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. (Auf dem Bild Gaza Stadt)Laut einer Umfrage sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit einer großangelegten Bodenoffensive im Gazastreifen abzuwarten.Nach Zweifeln an den Opferzahlen hat die Hamas nun eine Liste mit Namen von fast 7.

Deutsch: Zuwanderer derzeit 'keine Bedrohung' für JudenDie Hamas-Terroristen seien 'Monster', die FPÖ-Spitze 'Kellernazis', sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch in der 'ORF-Pressestunde'. Israel werde den Krieg gewinnen. Weiterlesen ⮕

AC Wohnen feiert Dachgleiche für neues Wohnhaus in Deutsch-WagramAC Wohnen hat gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und allen Projektbeteiligten die Dachgleiche für ein neues Wohnhaus in Deutsch-Wagram gefeiert. Das Niedrigenergiewohnhaus zeichnet sich durch ökologische Ausstattung und Nähe zum Bahnhof aus. Es entstehen 17 Wohneinheiten mit Tiefgarage und Lift, sowie ein Kosmetiksalon im Erdgeschoss. Weiterlesen ⮕

Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefrorenSeit zwei Jahren wird rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ermittelt. Warum das alles so lange dauert und worum es im Kern geht. Neun Fragen und neun Antworten. Weiterlesen ⮕

WKNÖ-Präsident besichtigte Pfizer-Standort in OrthPräsident Wolfgang Ecker zeigte sich beeindruckt vom Orther Standort(h). Weiterlesen ⮕

Iran-Präsident: 'Israel hat rote Linien überschritten'Angesichts der verstärkten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen hat Irans Präsident Raisi mit dem Eingreifen weiterer Akteure im Krieg gedroht. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕