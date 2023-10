Wiener Neustadt verliert im Bundesliga-Schlager gegen Stockerau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Wiener Neustadt-Youngster Ivor Ban überraschte gegen Koyo Kanamitsu. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern.iener Neustadt kassiert im NÖ-Derby gegen Stockerau die zweite Saisonniederlage. Im Rennen um die Play-off-Plätze zeichnet sich nun ein packender Fünfkampf ab.

International läuft es für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks wie am Schnürchen. National könnte der Halbfinal-Einzug zur Zitterpartie werden. Fünf Mannschaften begegnen sich in dieser Saison auf Augenhöhe und nach sechs Spieltagen muss sich der amtierende Meister mit Platz vier begnügen. headtopics.com

Dabei bewies Youngster Ivor Ban einmal mehr seine aktuelle Topform. Nach überraschenden Siegen in der Champions League setzte sich der Kroate nun gegen Stockeraus Nummer eins Koyo Kanamitsu durch. Ban gewann beim Stand von 2:2-Sätzen den Decider und stellte damit auf 1:0 für die Industrieviertler. Auch das zweite Einzel zwischen dem Koreaner Taehyun Kim und Wiener Neustadts Frane Kojic wurde ein echter Krimi, der über fünf Sätze ging.

Den ersten konnte Kojic abwehren. Wiener Neustadts Top-Spieler fegte Kanamitsu überraschend deutlich mit 3:0 von der Platte. Anchließend blieb Kim gegen Ban souverän, stellte mit einem 3:0 den Stockerauer Derbysieg sicher. In der Tabelle bleibt somit alles weiter ganz eng beisammen. Den Ersten Wels und den Fünften Linz trennen nur zwei Punkte. Wiener Neustadt ist mittendrinnen, muss in den direkten Duellen aber anfangen zu punkten. headtopics.com

