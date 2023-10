Deutsch: Zuwanderer derzeit 'keine Bedrohung' für Juden

Am 7. Oktober hat die islamistische Terrorgruppe Hamas, die seit 2007 den Gaza-Streifen kontrolliert, Israel angegriffen, dabei 1.400 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln genommen. Seitdem bombardiert Israel Ziele im Gaza-Streifen,. Der Konflikt ist auch auf Europas Straßen angekommen: Sei es durch aggressive Stimmung und israelfeindliche Parolen bei Pro-Palästina-Demonstrationen oder vereitelte Terrorangriffe.zu Gast.

"Wir müssen verstehen: Hier geht es nicht um den historischen Kampf um irgendein Land", sagt Deutsch. Es gehe um den Kampf gegen die Hamas. Und hier müsse jeder vernünftige Mensch für Israel sein. Und Deutsch ist überzeugt:"Israel wird diesen Krieg erfolgreich bestreiten." Denn Israel könne sich gar nicht leisten, den Krieg zu verlieren, sonst würde es nicht mehr existieren. Der IKG-Präsident ergänzt: Für Palästina zu demonstrieren, sei okay. Aber: Das Skandieren von Slogans wie"From the river to the sea", die Israel das Existenzrecht absprechen, gehöre untersagt.

scharf kritisiert. Die UNO habe in den vergangenen Jahrzehnten Israel öfter verurteilt, als alle anderen Staaten zusammen:"Das was, die UNO hier vollzieht, ist wirklich skandalös."Dabei sei eine Lösung in der aktuellen Situation ganz einfach: Würde sich die Hamas stellen und die Geiseln freilassen, wäre der Krieg sofort vorbei. headtopics.com

Rechter, linker und islamistischer Antisemitismus würden dennoch zunehmen. Vor allem das Internet befeuere diesen. Deutsch fordert deshalb mehr gesellschaftliches Bewusstsein im Kampf gegen Antisemitismus. Auch eine Strafverschärfung?"Wenn es eine Verstärkung der Strafen gibt, bin ich natürlich dafür", sagt Deutsch, der gleichzeitig betont:"Der beste Weg im Kampf gegen Antisemitismus ist jüdisches Leben.

