Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefroren

, fehlt uns dafür leider Ihre Zustimmung. Das können Sie tun:Ihre derzeitigen Cookie Einstellungen lassen dies nicht zu.

Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind. Mit Klick auf „Anmelden“ aktivieren Sie zu diesem Zweck die Verwendung von Piano und werden über Ihren Browser Informationen (darunter auch personenbezogene Daten) verarbeitet.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Neuer Obmann der FPÖ-Großortsgruppe AmstettenDer Landtagsabgeordnete Alexander Schnabel löst Christian Schrammel als Obmann der FPÖ-Großortsgruppe Amstetten ab. Es handelt sich um eine innerparteiliche Rochade ohne Auswirkungen auf kommende Wahlen. Weiterlesen ⮕

FPÖ-Kongress warnt vor einer WHO-GesundheitsdiktaturFPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser warnt vor einer WHO-Gesundheitsdiktatur und lädt zum Kongress "WHO und EU: Auf dem Weg zur Gesundheitsdiktatur?" ein. Hauser ist als Redner angekündigt und präsentiert sein Buch "Die gestohlene Normalität. WHO-Diktatur stoppen – Gesundheitssystem retten." Weiterlesen ⮕

FPÖ kritisiert Bürgermeister Kurt FischerTrotz der früheren Zusicherung von Bürgermeister Kurt Fischer, alle Parteien bei der Volksbefragung zur S18 CP Variante einzubinden und die Befragungsbroschüre gemeinsam zu erstellen, soll er nun eigenmächtig vorgegangen sein - das sagt zumindest die Lustenauer SPÖ. Weiterlesen ⮕

Wohnungsmarkt in Österreich: Weniger Neubauwohnungen in den kommenden JahrenLaut Experten werden in den Jahren 2023, 2024 und 2025 weniger neue Wohnungen auf den Markt kommen, wenn sich an den Baukosten und der Kreditvergabe nichts ändert. Die Projektentwicklung ist aufgrund der gestiegenen Errichtungskosten stark verlangsamt. Weiterlesen ⮕

Maggie Smith wird mit 88 Jahren zur ModeikoneDie berühmte Schauspielerin Maggie Smith wird mit 88 Jahren zum Testimonial des spanischen Luxushauses Loewe und landet einen Volltreffer. Die Kampagnenbilder gehen viral und zeigen Smith in verschiedenen Outfits mit Loewe-Taschen. Bekannt ist sie vor allem für ihre Rollen in Harry Potter und Downton Abbey. Weiterlesen ⮕