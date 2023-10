IKG-Präsident für strikteren Umgang mit Pro-Palästina-Demos

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch fordert, dass Demonstrationen, bei denen die Auslöschung Israels gefordert wird, untersagt werden.

Das Vorgehen der Polizei bei der untersagten Pro-Palästina-Demonstration am Wiener Stephansplatz vor zweieinhalb Wochen verteidigte Deutsch aber. Das sei eine spezielle Situation gewesen, weil nicht weit entfernt am Ballhausplatz die Gedenkveranstaltung für die Hamas-Opfer stattfand und man vermeiden wollte, dass es im Fall einer Auflösung zu Übergriffen auf die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung komme.

Angesichts des derzeit am lautesten Antisemitismus von muslimischer Seite mahnte Deutsch, den traditionellen rechten Antisemitismus in Österreich nicht zu vergessen. Das beste Mittel gegen Antisemitismus sei jüdisches Leben und deren Förderung. Die Bemühungen der Regierung im Kampf gegen den Antisemitismus begrüßte der IKG-Chef. headtopics.com

Das Verhältnis zur FPÖ will die IKG trotz deren Unterstützung des Parlamentsbeschlusses zur Verurteilung des Hamas-Angriffs nichts ändern. Damit sei es nicht getan."Jeder der alles im Leben falsch macht, kann auch einmal etwas richtig machen, aber wir müssen die FPÖ im Kontext sehen". In der Partei und an der Spitze der Partei gebe es weiterhin"Kellernazis", so Deutsch.

In Bezug auf die jüngst beschlossene Aufstockung der Förderung für die Israelitische Religionsgemeinschaft auf sieben Millionen erklärte Deutsch, dass ein guter Teil davon für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben werden müsse."Wenn es so weiter geht, werden wir 100 Prozent dieses Geldes in Sicherheit stecken müssen", so der IKG-Chef. headtopics.com

