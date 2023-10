FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen

(Grüne) wegen übler Nachrede entschädigen. Grund dafür ist die Verbreitung einer Bildmontage mit einer schlafenden Frau in den sozialen Medien nach dem Klimagipfel 2022 in Ägypten, in der Gewessler vorgeworfen wurde, die Konferenz zu verschlafen. Die abgebildete Person war jedoch nicht die Ministerin.

Das Oberlandesgericht Graz verurteilte die FPÖ-Landespartei zur Zahlung einer Entschädigung von 13.000 Euro.muss das Urteil zudem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen, was er diese Woche auch bereits tat. Klimaschutzministerin Gewessler kündigte am Sonntag an, die 13.

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Ermittlungen seit 2 Jahren:FPÖ-Finanzskandal: Vier Konten sind weiterhin eingefrorenSeit zwei Jahren wird rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ ermittelt. Warum das alles so lange dauert und worum es im Kern geht. Neun Fragen und neun Antworten. Weiterlesen ⮕

– das sagt IKG-Präsident Deutsch über FPÖIKG-Präsident Oskar Deutsch war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Dabei kritisierte er die FPÖ scharf. Weiterlesen ⮕

Klimaticket: Alles auf eine KarteAls die Regierung die AUA rettete oder das Erneuerbare-Wärme-Gesetz beerdigte, zückte Leonore Gewessler stets das Klimaticket als Beweis für grüne Erfolge. Die Kosten sind hoch, die Passagierzahlen auch. Der Effekt des Klimatickets ist aber schwer messbar. Weiterlesen ⮕