AC Wohnen-Geschäftsführer Reinhard Pacejka, Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger, Lehrling Michael Metze, Architekt Urban Cyrill und Prokurist der Baufirma Schurig und Rudolf Pulz (v.l.) stießen auf die Dachgleiche an.

n grüner Wohnlage von Deutsch-Wagram baut AC Wohnen ein neues Wohnhaus in Niedrigenergiebauweise. Vergangenen Dienstag wurde zur Gleichenfeier geladen. Am Grenzweg hat AC Wohnen gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und allen Projektbeteiligten vergangenen Dienstag – ganz nach Tradition des Bauhandwerks – die Dachgleiche gefeiert. „Das neue Niedrigenergiewohnhaus zeichnet sich sowohl durch die ökologische Ausstattung – Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Ziegelbauweise – als auch durch die Nähe zum Bahnhof aus“, freut sich Mühl-Hittinger. headtopics.com

Am Grenzweg entstehen 17 helle Wohneinheiten mit Tiefgarage und Lift in alle Geschoße. „Besonders erfreulich ist die Ansiedlung der „Schönerie“, ein Kosmetiksalon von Sabrina Sutor, im Erdgeschoß des Wohnhauses“, zeigt sich AC Wohnen-Geschäftsführer Reinhard Pacejka begeistert. Nach den Festansprachen verlas der Lehrling den Gleichenspruch, leerte sein Weinglas und warf es zu Boden, wie es die Tradition eben erfordert.

AC Wohnen investiert rund sechs Millionen Euro in das Projekt. Ein Teil der Wohneinheiten wurde in der kleinteiligen Wohnhausanlage bereits verkauft, aktuell sind noch Zwei- bis Vierzimmerwohnungen von 59 - 108 m² mit Garten oder Balkon zu haben. Erholung am Feierabend findet man im nahen Wald mit Spazier- und Radwegen. Mehr Information zu den verfügbaren Wohnungen finden Sie auf headtopics.com

